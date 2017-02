Maailman etsityin mies nukkuu pommiliivissä voidakseen tarvittaessa räjäyttää itsensä – näin Isis-johtajaa jahdataan

Ulkomaat

viettää suuren osan ajastaan tunneleissa maan alla. Hän vaihtaa yöpymispaikkaa jatkuvasti. Kännyköitä hän pelkää vainoharhaisesti.Hänellä on syynsä. Terroristijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Abu%20Bakr%20al-Baghdadi on maailman etsityin mies.Viime lauantaina Irakin asevoimat uskoi saaneensa harvinaisen tilaisuuden. Tiedustelijat olivat seuranneet autosaattuetta, joka oli kulkenut Syyrian Raqqasta – Isisin pääkaupungista – Irakin puolelle rajaa al-Qaimin alueelle. Autoista miehet siirtyivät rakennukseen, ilmeisesti pitämään kokousta.Irakin ilmavoimien F-16-hävittäjä laukaisi ohjuksensa.Kaksi päivää myöhemmin Irakin asevoimat julkaisi tiedonannon: iskussa sai surmansa kolmetoista Isisin johtajaa.Al-Baghdadin nimi ei ollut joukossa. Hänen kohtalonsa jäi epäselväksi. Huhuja liikkuu sekä kuolemasta että haavoittumisesta, mutta vahvistusta ei ole.Näin on käynyt aiemminkin. Niinpä valtava, mutkikas kansainvälinen jahti terroristijohtajan löytämiseksi jatkuu edelleen.al-Baghdadi on keksitty taistelijanimi, joka viittaa hänen olevan kotoisin Irakin pääkaupungista Bagdadista. Oikealta nimeltään Isisin johtaja on Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ibrahim%20Awad%20Ibrahim%20al-Badri%20al-Samarrai , ja oikeasti hän on kotoisin Samarran kaupungista Irakista. Hänen uskotaan olevan 45- tai 46-vuotias.Isisin kannattajien parissa al-Baghdadi tunnetaan kalifina. Hän on se mustapartainen mies, joka kesäkuussa 2014 julisti Pohjois-Irakissa Mosulin kaupungin suurmoskeijalla islamilaisen valtion, kalifaatin, perustetuksi ja itsensä sen johtajaksi.Siitä tilanteesta otettiin viimeinen kuva, joka al-Baghdadista on saatu.Nyt kalifaatti kutistuu. Viime vuonna Isis menetti neljänneksen hallitsemastaan alueesta. Rahavirta on tyrehtynyt, johtajia tapettu, ulkomaisten taistelijoiden tulo on hiipunut.Al-Baghdadin viimeisin julkinen lausunto on viime marraskuulta, jolloin hän vannotti taistelijoitaan puolustamaan Mosulia Irakin armeijan suurhyökkäystä vastaan. Al-Baghdadin uskotaan itse paenneen kaupungista rajaseudulle lähelle Syyriaa.”Hän elää maan alla, ja hänellä on käytössään tunneleita, jotka leviävät laajalle alueelle. Hän ei nuku ilman pommiliiviä, jotta hän voi räjäyttää itsensä, jos on jäämässä kiinni”, kirjoitti Isisissä toimiva tiedonantaja viestissä Irakin tiedustelupalvelulle marraskuussa uutistoimisto Reutersin mukaan.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.Nyt Isisin viimeinen tukikohta Irakissa on Mosulin kaupungin länsiosassa. Tässä tilanteessa johtajan menettäminen olisi liikkeelle valtava takaisku.”Ylimmällä johdolla on suuri merkitys taistelutahdolle. Niin kauan kuin al-Baghdadi onnistuu pysymään elossa, Isis voi sanoa, että meillä on johtomme, meitä ei ole lyöty”, sanoo terrorismintutkija Magnus Ranstorp http://www.hs.fi/haku/?search-term=Magnus%20Ranstorp , joka työskentelee Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa.ja muuta Isisin johtoa jahtaa kirjava kansainvälinen joukko. Irakissa sotaa Isisiä vastaan käy maan asevoimat tukenaan, kurdien itsehallintoalueen peshmerga-armeija ja shiialaiset asejoukot.Syyriassa Isisillä on vastassaan monia kapinallisryhmiä, Iranin tukeman libanonilaisen Hizbollah-liikkeen taistelijoita ja Turkin asevoimat. Myös Syyrian asevoimat Venäjä tukenaan pommittavat sitä.Yhdysvallat puolestaan johtaa kansainvälistä Isisin vastaista liittoumaa, johon kuuluvat muun muassa Britannia, Ranska ja joukko Lähi-idän arabimaita. Isisin johtajan jäljittämisessä ratkaisevaa on nimenomaan liittouman tiedustelu.Yhdysvallat on jahdannut al-Baghdadia jo yli kuusi vuotta. Viime joulukuussa Yhdysvallat nosti hänestä maksettavan löytöpalkkion 25 miljoonaan dollariin.Al-Baghdadia varten oma tiedusteluyksikkönsä, sanoo tutkija Ranstorp. Yhdysvaltain johtama liittouma jäljittää Isis-johtajaa satelliittikuvien, vakoilulennokkien, siepattujen puhelinkeskusteluiden, WhatsApp-viestien, signaalipaikannuksen sekä vakoojilta saatujen vinkkien palapelistä.”Se on valtava operaatio. Ja vaikeammaksi sen tekee, jos hän ei käytä mitään elektronista viestintää”, sanoo Ranstorp.Myös Isisin puolella on asiantuntemusta. Al-Baghdadin lähimpiin alaisiin kuuluu miehiä, jotka aikoinaan työskentelivät Irakin diktaattori Saddam Husseinin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Saddam%20Husseinin pahamaineisten tiedustelu- ja turvallisuuselinten johdossa.”Al-Baghdadia suojelevat ihmiset tietävät, miten liittouman jäljitys toimii, joten he osaavat välttää sitä”, Ranstorp sanoo.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.Isisin tiedetään suhtautuvan vainoharhaisesti sähköisiin viestivälineisiin. Valloittamillaan alueilla Isis kielsi ihmisiä käyttämästä kännykkää tai internetiä ilmiantajien pelossa.Kun HS vieraili Isisiltä vapautetuilla alueille Mosulin lähellä marraskuussa, irakilaiset kertoivat piilottaneensa kännyköitään henkensä uhalla esimerkiksi talojensa rakenteisiin. Reportaasin voi lukea täältä http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000004875782.html Vihollisen tiedonantajiksi epäilemiään ihmisiä Isis on teloittanut armotta.Isisin taistelijat käyttävät koodikieltä. Kenestäkään ei käytetä oikeata nimeä vaan taistelijanimeä. Paikoille ja ajoille on omia kiertoilmauksiaan.Isisin hallinto ja taistelijat hyödyntävät tehokkaasti teknologiaa, kuten salausta tarjoavia viestipalveluita puhelimissa tai internetissä. Isis on jopa kehittänyt omia kännykkäsovelluksiaan propagandansa levittämiseen, kertoo tiedusteluyritys Site.Isisin johtajat turvautuvat pääasiassa kuitenkin perinteisempiin keinoihin, terrorismiasiantuntijat sanovat. Johtajat vaihtavat alati paikkaa ja käyttävät viestintäänsä pientä joukkoa uskottuja sanansaattajia, jotka vievät käskyt suullisesti eteenpäin.Al-Baghdadia jahtaavalle liittoumalle yksi tapa pyrkiä jäljille on tunnistaa, kuka kuuluu lähipiiriin ja jäljittää heitä. Tällä keinolla Yhdysvallat lopulta löysi terroristiverkosto al-Qaidan johtajan Osama bin Ladenin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Osama%20bin%20Ladenin vuonna 2011 yli kymmenen vuoden etsinnän jälkeen.Artikkeli jatkuu videon jälkeen.Joka tapauksessa Isis-johtajien lähelle on vaikea päästä, joten liittouma turvautuu ilma-iskuihin. Usein tiedustelutiedossa jää jotain oletuksen varaan. Paikannetaan esimerkiksi auto tai rakennus, jossa etsityn henkilön epäillään olevan.Sekä Irakissa että Syyriassa liittouman ilmaiskuissa on kuollut siviileitä, kun kohde ei ole ollutkaan luultu.Ohjuksilla tehdyillä täsmäiskuilla on kuitenkin surmattu useita Isisin tärkeitä henkilöitä. Viime elokuussa Syyriassa tapettiin Abu Mohamed al-Adnani http://www.hs.fi/haku/?search-term=Abu%20Mohamed%20al-Adnani , joka johti terrori-iskujen toteuttamista ulkomailla http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002918675.html , myös Euroopassa. Syyriassa surmattiin myös britti Mohamed Emwazi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mohamed%20Emwazi , eli ”Jihadi John”, joka herätti maailmanlaajuista huomiota julmilla panttivankien teloitusvideoilla. (Kuukausiliitteen laajan artikkelin Jihadi Johnista voi lukea täällä http://dynamic.hs.fi/2016/jihadijohn/ .)al-Baghdadin tappaminen ei lopettaisi Isisiä, sillä johtovastuuta on hajautettu. Liikkeen johdossa kalifin alapuolella toimii tärkeimmät päätökset tekevä shura-neuvosto, kertoo Isisiä tutkineen Soufan Group -asiantuntijalaitoksen raportti. Neuvostoon kuului alun perin seitsemän miestä, mutta osa heistä on jo kuollut.Lisäksi Isisin hallinnossa eri vastuualueilla on omat johtajansa, muun muassa sotilaspäällikkö, uskonnollisten asioiden johtaja ja varainhallinnan päällikkö. Alueellisestikin valtaa on jaettu. Kalifaattiin kuului alkujaan 12 maakuntaa Syyriassa ja 12 Irakissa, ja niillä kaikilla oli omat alueelliset johtajansa.”Isis on hyvin byrokraattinen kokonaisuus. Sen vuoksi koko rakennetta on vaikea tuhota”, sanoo tutkija Ranstorp.Sisäisesti Isisillä on kuitenkin ollut myös merkittäviä ristiriitoja, terrorismiasiantuntijat uskovat. Viime syksynä al-Baghdadia vastaan tehtiin Mosulissa salamurhayritys liikkeen sisältä, kertoivat Irakin turvallisuuslähteet. Rangaistus juonesta epäilyille oli julma: kymmeniä ihmisiä hukutettiin häkeissä Tigrisjokeen.ideologiassaan salafisti-jihadistisiin ääritulkintoihin islamista. Se julistaa olevansa tuomiopäivän liike, joka toteuttaa Koraanin ennustuksia lopun ajan taistelusta. Ajatuksiin kuuluu, että jokaisen muslimin tulisi liittyä kalifaattiin, ja jos ei liity, on luopio.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.Mustavalkoisesta ideologiasta on seurannut, että valtaosa Isisin vainon ja terrorismin uhreista on ollut muslimeita Irakissa ja Syyriassa. Isis on sunnimuslimien ääriliike ja se pitää shiiamuslimeita harhaoppisina .(Isisin maailmankuvasta voi lukea lisää täältä http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002766456.html .)Al-Baghdadi ei ole Isisin johdossa korvaamaton, mutta kalifiksi kalifin paikalle ei kelpaisi kuka tahansa. Seuraajalta edellytettäisiin muun muassa uskottavuutta ideologisena johtajana.Al-Baghdadi toimi aikoinaan imaamina useissa irakilaisissa moskeijoissa. Isisin oman kertomuksen mukaan hän on suorittanut tohtorin tutkinnon Bagdadin islamilaisessa yliopistossa, mutta oppiarvo lienee liioiteltu. Taistelijoidensa silmissä al-Baghdadille antaa uskottavuutta myös se, että hän oli Yhdysvaltain vankina vuonna 2003 alkaneen miehityksen aikana.Yhdysvallat piti häntä kidutuskeskuksena tunnetussa Abu Ghraibin vankilassa tunnusnumerolla US9IZ-157911CI, paljasti The Intercept -lehti viime vuonna. Silloin hän ei käyttänyt nimeä al-Baghdadi, eikä Isisiä ollut vielä olemassa. Yhdysvallat vapautti hänet alle vuoden jälkeen vuonna 2004.Yhdysvaltain leireillä radikalisoitui moni muukin vanki, joka nyt kuuluu Isisin johtoon.terroristiliikkeiden joukossa Isisistä teki omanlaisensa nimenomaan pyrkimys hallinnoida omaa ”valtiota”, eli maantieteellistä aluetta omine hallintoelimineen. Kalifaatin alettua murentua Isis on kuitenkin jo muuttanut omaa viestiään kannattajilleen.Aluemenetykset ovat tarkoittaneet Isisille myös rahaongelmia. Tuloja tuli myös muun muassa öljynmyynnistä välikäsien kautta maailmalle. Isis sai jalostamoita haltuunsa vallatessaan ison osan Pohjois-Irakia vajaat kolme vuotta sitten.Isis on myös verottanut ja kiristänyt rahaa hallitsemiensa alueiden asukkaita. Pelkästään Mosulissa tämä toiminta toi liikkeelle parhaimmillaan noin 12 miljoonaa dollaria kuussa, arvioi Brookings Instituten tutkimus.

Eri puolilta maailmaa saapuneita ulkomaisia taistelijoita oli laajimmillaan Isisin riveissä Syyriassa ja Irakissa jopa yli 40 000. Moni on kuollut, paennut tai lähtenyt taisteluun muualle. Syyrialaisia ja irakilaisia taistelijoita on tapettu tai antautunut tuhansittain.Seuraava vaihe todennäköisesti on, että Isisin loput taistelijat painuvat piiloon, sulautuvat siviiliväestöön ja liike jatkaa toimintaansa maanalaisena terroristijärjestönä. Vaikka al-Baghdadi kohtaisi loppunsa, ideologian edistäjiä riittää.”Se on sitkeä liike”, Ranstorp sanoo. ”Heitä on vaikea laittaa takaisin pulloon.”