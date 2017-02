”Ruotsi, kuka olisi uskonut tällaista?” – Ruotsi vaatii Yhdysvalloilta selitystä Trumpin puheille

Ulkomaat

Tukholma.

Ruotsissa lausunto

Ulkoministeriö

"Oxford Dictionaries utsåg 'postsanning' till årets ord 2016."

– utrikesdeklarationen 2017 pic.twitter.com/6ov5zm1zRQhttps://t.co/6ov5zm1zRQ — Utrikesdepartementet (@Utrikesdep) February 19, 2017 https://twitter.com/Utrikesdep/status/833294609937756161

Ruotsin