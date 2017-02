Ulkomaat

Raiskaukset ja aseelliset rikokset ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun Ruotsi ”avasi rajansa”

Rikosten lisääntyminen johtuu turvapaikanhakijoista, mutta viranomaiset vaikenevat asiasta

Ruotsiin saapui viime vuonna 160 000 turvapaikanhakijaa, joista vain 500 tekee töitä

Turvapaikanhakijat saavat majoituksen ja koulutuksen lisäksi valtion korkeimpia sosiaalitukia

Ruotsissa on niin sanottuja ”no go” -alueita, joille poliisikaan ei uskalla mennä

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005064087.html