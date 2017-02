Filippiiniläinen Abu Sayyaf -terroristijärjestö tappoi saksalaisen panttivangin

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Filippiineillä toimiva ääri-islamilainen terroristijärjestö Abu Sayyaf on tappanut saksalaisen panttivangin.



Järjestö julkaisi maanantaina videon, jossa katkaistaan viidakkoveitsellä kaula vanhalta mieheltä. Mies on tunnistettu saksalaismieheksi, joka otettiin vangiksi marraskuussa 2016.



Abu Sayyafilla on tiettävästi useita panttivankeja, joita se on vapauttanut lunnaita vastaan. Abu Sayyafin ilmoittama määräaika umpeutui sunnuntaina.