Isisin tuhoa vannova Trump perii Obamalta toimivan strategian – jota tulee toki kutsumaan uudeksi ja omakseen

Ulkomaat

Yhdysvallat

Tavallaan

Syyrian

Mitä

Oikaisu 1.3. 2017 kello 17:15. Terrori-iskut Yhdysvaltoihin tehtiin 11. syyskuuta vuonna 2001, ei vuonna 2011, kuten tekstissä aiemmin virheellisesti kerrottiin.