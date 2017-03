Vauvojen joukkohauta löytyi äitien asuntolan entiseltä paikalta Irlannissa

Ulkomaat

Maanalaisista holveista naimattomien äitien asuntolan entiseltä paikalta Irlannissa on löytynyt ”merkittävä määrä” ihmisten jäänteitä.



Tutkitut jäänteet kuuluvat sikiöille ja lapsille, joiden ikä kuolinhetkellä on vaihdellut 35 raskausviikosta 2–3 vuoteen, kertoi tutkintakomissio uutistoimisto AFP:n mukaan.



Tutkimuksissa käytiin läpi 20 holvia, ja uutistoimisto Reutersin mukaan ihmisten jäänteitä on löytynyt niistä ainakin 17:stä.



Etsinnät aloitettiin viime lokakuussa. Ensimmäiset tiedot paikalle mahdollisesti haudatuista lapsista tulivat julki vuonna 2014.



Paikallinen historiantutkija Catherine Corlesshttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Catherine%20Corless selvitti AFP:n mukaan, että katolisen asuntolan toimintavuosina 1925–1961 siellä kuoli 796 vauvaa ja lasta, joiden hautaamisesta ei ole jäänyt mitään virallisia merkintöjä.



Tuamin kaupungissa Galwayn lähistöllä Länsi-Irlannissa sijainnut asuntola oli yksi kymmenestä laitoksesta, jonne lähetettiin yhteensä noin 35 000 naimatonta, raskaaksi tullutta naista.



Hartaan katolisessa maassa naimattomat äidit nähtiin häpeällisinä ja heidän lapsensa ongelmallisina isille, jotka saattoivat esimerkiksi olla naimisissa toisen naisen kanssa.

