Trump esittää vakavia syytöksiä Twitter-purkauksessa: ”Obama kuunteli puhelintani ennen vaaleja”

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/837989835818287106

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/837993273679560704

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/837994257566863360

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/837996746236182529