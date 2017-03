Punainen risti: Irakin Mosulissa on käytetty kemiallisia aseita

Ulkomaat

ristin kansainvälinen komitea sanoo hoitaneensa kemiallisille aineille altistuneita ihmisiä Mosulin kaupungin lähellä Irakissa.Järjestö sanoi tiedotteessaan tuomitsevansa ”vahvimmalla mahdollisella tavalla kemiallisten aseiden käytön taisteluissa Mosulin kaupungista”.Yhdysvallat on varoittanut, että äärijärjestö Isis saattaa käyttää sinappikaasua yrittäessään torjua hyökkäystä kaupunkiin. Isis on käyttänyt kemiallisia aseita ainakin 52 kertaa Irakissa ja Syyriassa, myös Mosulin lähellä.ristin kansainvälinen komitea ei sanonut, mikä osapuoli kemiallisia aseita olisi käyttänyt. Sen mukaan uhrien oireisiin kuuluivat rakkulat, silmien punoitus ja ärsytys, oksentelu ja yskiminen.Punainen risti on vahvistanut tukeaan sairaaloille Mosulin suurhyökkäyksen käynnistyttyä viime lokakuussa. Irakin armeijan joukot liittolaisineen yrittävät vallata miljoonakaupunkia takaisin äärijärjestö Isisiltä.Apujärjestöjen mukaan Mosulin taisteluissa on haavoittunut kymmeniätuhansia ihmisiä, eivätkä lähistöllä olevat sairaalat pysty hoitamaan kaikkia haavoittuneita.