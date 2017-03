Krasnyi borin altaisiin on kipattu ongelmajätettä vuosikymmeniä – Moskovassa kiinnostuttiin vihdoin Suomenlahtea uhkaavan myrkkykaatopaikan hoidosta

Ulkomaat

Krasnyi bor

Haju

Pietarin

Noin

Krasnyi Bor

Paikalliset

Jutussa julkaistu video on kuvattu noin vuosi sitten. Vuoden 2016 helmikuussa julkaistun uutisen voit lukea täältä http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002888281.html