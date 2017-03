Italian väkiluku pienenee – syntyvyys laski uusiin pohjalukemiin

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Väki Italiassa vanhenee ja vähenee. Maan tilastoviranomaisen mukaan Italiassa tehtiin viime vuonna kyseenalainen uusi ennätys, kun vauvoja syntyi vuoden aikana vain 474 000. Tämä on 12 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Syntyvyys on nyt alimmillaan sitten yhtenäisen Italian synnyn vuonna 1861. Jokaista naista kohden maassa syntyi 1,34 lasta.



Tilastoviranomainen Istat kertoo, että syntyvyydessä oli huomattava ero teollistuneen ja vauraan Pohjois-Italian ja maan köyhempin eteläosien välillä.



Alhaisin syntyvyys oli Sardinian saarella, missä jokaista naista kohden syntyi vain 1,07 lasta. Eniten lapsia syntyi Bolzanon alueella, lähellä Itävallan rajaa, missä naiset saivat keskimäärin 1,78 lasta.



Jos nämä syntyvyyslukemat pätisivät koko maahan, Bolzanon luvuilla Italian syntyvyys olisi Euroopan korkein. Sardinian syntyvyydellä Italia taas sijoittuisi viimeiseksi Euroopassa ja mahdollisesti koko maailmassa, Istat arvioi.



Italiassa syntyi viime vuonna vähemmän ihmisiä kuin siellä kuoli. Maassa kuoli viime vuonna 608 000 ihmistä. Maahanmuutto mukaan laskien Italian väkimäärä kutistui viime vuonna 86 000:lla 60,58 miljoonaan.



Italialaisten keski-ikä nousi 44,9 vuoteen, ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousi 22,3 prosenttiin. Osuus on suurempi kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa.