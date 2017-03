NYT: Yhdysvallat on todennäköisesti käyttänyt kybersabotaasia osana ohjuspuolustustaan – mahdollinen syy Pohjois-Korean epäonnistuneisiin ohjuskokeisiin Yhdysvalloilla on kybersabotaasia ja elektronista sodankäyntiä hyödyntävä ohjustorjuntaohjelma, kirjoittaa New York Times. Suurvalta on jäänyt kiinni Pohjois-Koreaan kohdistuneista kyberpuuhistaan aikaisemminkin.