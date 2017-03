Professorit suhtautuvat varoen Venäjän kanssa flirttailevan Wikileaksin vuotoon – ”Luulisi, että CIA pystyisi pitämään työkaluistaan huolta”

Fakta

Näin Wikileaksin CIA-vuodossa väitetään



CIA on kehittänyt laajan työkalupakin, jonka avulla se kykenee hakkeroimaan lukuisia kuluttajalaitteita, kuten Applen iPhoneja, Android-käyttöjärjestelmää käyttäviä älypuhelimia ja Samsungin älytelevisioita.



Ottamalla haltuun laitteiden mikrofonit tai kamerat, CIA voi käyttää niitä salakuunteluun tai -katseluun. Mobiililaite toimii myös paikantimena.



Virasto on tutkinut, voisiko se hakkeroida internetiin liitettyjä autoja.



Se on onnistunut rikkomaan Whatsappin, Signalin ja Telegramin kaltaisten suosittujen viestiohjelmien salauksen. CIA pystyy keräämään sekä viesti- että puheluliikennettä.



Virasto ei ole kertonut laitteiden tai palvelujen heikkouksista yrityksille, jotta tietoturvaongelmat korjattaisiin.



Suurin osa CIA:n hakkerointimenetelmistä varastettiin vähän aikaa sitten. Viranomaiset olivat siis itse hakkeroinnin kohteena. Wikileaksin mukaan tuntematon taho on saanut käyttöönsä CIA:n hakkerointikyvyt kokonaisuudessaan.



CIA pystyy lavastamaan muita valtioita, kuten vaikkapa Venäjän, syyllisiksi hakkerointiin jättämällä harhaanjohtavia jälkiä.



