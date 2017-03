Sairaalat vastustavat Trumpin ajamaa terveydenhuoltouudistusta – myös republikaanien omat rivit vuotavat reunoilta

Ulkomaat

Republikaanien

Sisäisistä

Kapuloita

Republikaanit

Our wonderful new Healthcare Bill is now out for review and negotiation. ObamaCare is a complete and total disaster - is imploding fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/839086723552411648

Vuonna