Poliisi tyhjensi yhden Saksan suurimmista ostoskeskuksista terroriuhan vuoksi

Poliisi sulki lauantaina suuren kauppakeskuksen Essenissä, Saksassa terroriuhan vuoksi. Saksalaismedian mukaan iskun suunnittelijoilla oli kytköksiä Isisiin.



Bild-lehden mukaan suunnitteilla oli itsemurhaisku Limbeckerplatzin ostoskeskukseen, joka on yksi maan suurimpia. Tyypillisenä päivänä ostoskeskuksessa käy noin 60 000 ihmistä.



”Ostoskeskus pysyy suljettuna koko lauantain turvallisuussyistä. Poliisilla on selkeää tietoa mahdollisesta iskusta”, paikallinen poliisi kertoi sosiaalisessa mediassa.



Paikalla oli iso poliisioperaatio, jossa käytettiin muun muassa räjähteiden etsintään koulutettuja koiria.



Uutistoimisto DPA:n mukaan pääepäilty on saksalainen mies, joka matkusti aiemmin Syyriaan taistellakseen Isisin riveissä. Hänen tiedetään olleen yhteydessä useisiin henkilöihin Essenin alueella iskuun liittyen.



Poliisi kertoi saaneensa vinkin suunnitteilla olevasta iskusta toiselta turvallisuusvirastolta.



Viranomaiset eivät ole kertoneet suunnitellun iskun yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, millä asteella suunnitelmat olivat.