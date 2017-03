Ulkomaat

Turistien määrä on kasvanut varovaisesti Euroopassa, mikä näkyy hotelliyöpymisten lisäksi lentoliikenteessä ja verovapaassa myynnissä, kertoo uutistoimisto Reuters.



Manner-Eurooppaan saapuu entistä enemmän matkailijoita nousevista talouksista kuten Brasiliasta, Kiinasta ja Venäjältä. Lisäksi EU-eron heikentämä punta on houkutellut turisteja Britanniaan.



Turismia ja vapaa-ajan kulutusta seuraava Euroopan-laajuinen Stoxx 600 -alaindeksi on vahvistunut kahdella prosentilla alkuvuodesta, kun vuonna 2016 se heikkeni 11 prosentilla.



Terrori-iskut Pariisissa tammi- ja joulukuussa 2015 sekä Nizzassa heinäkuussa 2016 sai ihmiset karttamaan Ranskaa, joka on vierailijoiden määrällä mitattuna maailman suosituin matkakohde. Turistien määrä Ranskassa kääntyi kuitenkin kasvuun jo vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.