Pian se alkaa – Britannian pääministeri May käynnistää brexitin ehkä jo tiistaina

Fakta

Kello tikittää kahta vuotta



Pääministeri Theresa May on luvannut käynnistää brexitin maaliskuun loppuun mennessä.



Kun eroilmoitus tulee, lausuu muu EU asiasta lyhyesti 48 tunnin sisällä.



Sen jälkeen EU:n 27 jäljelle jäävää jäsenmaata viimeistelevät brexit-neuvottelujen suuntaviivat.



EU-perussopimuksen mukaan eroneuvotteluille on aikaa kaksi vuotta. Määräaikaa voi pidentää vain kaikkien jäsenmaiden suostumuksella.



Erosopimus pitää hyväksyä jäsenmaiden määräenemmistöllä sekä EU-parlamentissa.



Jos neuvottelu sujuvat aikataulun mukaan, on Britannia ulos EU:sta keväällä 2019.