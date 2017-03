EU-tuomioistuin linjasi: Työnantajalla on oikeus kieltää huivin käyttö

Ulkomaat

Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) linjasi tiistaina, että työnantajalla on oikeus kieltää työntekijöitään käyttämästä näkyviä uskonnollisia symboleita.



Tuomioistuimen päätös liittyi kahden naisen tapauksiin, jotka irtisanottiin työstään, koska he eivät suostuneet riisumaan pään peittäviä huiveja. Toinen tapauksista oli Ranskassa ja toinen Belgiassa.



ECJ linjaa lausunnossaan, että jos yrityksen sisäisissä säännöissä kielletään minkä tahansa poliittisen, filosofisen tai uskonnollisen merkin näkyvä käyttö, tätä ei voida katsoa suoraksi syrjinnäksi.



Tuomioistuin on EU-oikeuden korkein oikeusaste.