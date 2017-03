Moni helpottui, kommentoivat HS:n Eurooppa-kirjeenvaihtajat Hollannin vaalitulosta: ”Brexit ei tarttunutkaan”

Ulkomaat

Eurooppa

Brexit-Britannia ei tartuttanutkaan Hollantia

Ruotsissa Hollannin vaaleja seurattiin populismin mittarina – omat vaalit ensi vuonna

The people of The Netherlands voted against far-right populism and for an open society. Looking forward to continued cooperation. — Margot Wallström (@margotwallstrom) March 16, 2017 https://twitter.com/margotwallstrom/status/842247200784711681

Is there an anti-Trump wave in Europe? Yes, that seems to be the case. Saw it in Austria. Stronger in Netherlands. — Carl Bildt (@carlbildt) March 15, 2017 https://twitter.com/carlbildt/status/842128015924551690

”Hollanti, Hollanti, olet mestari!” – Saksan hallitus poikkesi perinteiseltä pidättyväiseltä linjaltaan

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 15, 2017 https://twitter.com/peteraltmaier/status/842107611734544384

Hollannin tulos makea voitto EU-myönteisille voimille

Rutte riemuitsee populismin pysäyttämisestä 41

Wilders vannoo puolueensa jatkavan taisteluaan 29

Soini: "Kansa on puhunut Hollannissa ja pulinat pois" 84