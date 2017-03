Raportti: Elämänlaatu maailmassa kohentuu, mutta ”väkivallasta on tullut ihmisten käyttämä kieli”

Ulkomaat

on suhteellisen lyhyessä ajassa saavutettu huimia edistysaskelia ihmisten elämän parantamisessa, mutta työ on kaukana valmiista.Näin voisi tiivistää YK:n kehitysjärjestön UNDP:n tuoreen viestin. UNDP julkaisi tiistaina jokavuotisen inhimillisen kehityksen raporttinsa.Raporttia on julkaistu vuodesta 1990. UNDP käyttää sen jälkeistä aikaa tarkastelujaksonaan. Ihmisten elämänlaatu on kohentunut kaikilla elämänalueilla lähes joka puolella maailmaa.kehitys kiteytyy ehkä havainnollisimmin äärimmäisen köyhyyden kohdalla. Vuonna 1990 ihmisiä oli 5,3 miljardia, joista äärimmäisessä köyhyydessä eli 35 prosenttia.Vuonna 2013 ihmisiä oli 7,1 miljardia, joista äärimmäisessä köyhyydessä eli 11 prosenttia. Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa nykytilastoissa sitä, että ihminen elää alle 1,90 dollarilla päivässä.Toisin sanoen numerot tarkoittavat sitä, että äärimmäisessä köyhyydessä elää yli miljardi ihmistä vähemmän kuin 27 vuotta sitten – vaikka samaan aikaan maapallon väkiluku on kasvanut noin kahdella miljardilla.kuitenkin toppuuttelee ennenaikaista riemua siitä, että köyhyys olisi taltutettu maailmasta.”Kaikki uutiset eivät kuitenkaan ole hyviä uutisia”, vuosiraportissa todetaan. ”Joka yhdeksäs maailman ihminen kärsii nälästä, ja joka kolmas on aliravittu.””Joka minuutti kuolee 11 alle viisivuotiasta lasta, ja joka tunti 35 äitiä kuolee synnyttäessään.”Äärimmäisessä köyhyydessä elää UNDP:n mukaan edelleen valtava määrä eli 766 miljoonaa ihmistä, joista yli puolet on lapsia.UNDP myös huomauttaa, että myönteinen kehitys on hidastunut vuoden 2010 jälkeen.Kehitysjärjestö selvästikin varoo ottamasta suoraan kantaa yksittäisten valtioiden harjoittamaan politiikkaan, mutta vuosiraportista voi lukea huolen nationalismin noususta.”Ihmisen kekseliäisyys on avannut lupaavia uusia mahdollisuuksia [elämänlaadun parantamiseksi], mutta inhimillistä kärsimystä on yhä runsain mitoin”, raportissa sanotaan.”Väkivallasta, ei vuoropuhelusta, on tullut ihmisten käyttämä kieli. Eristäytyminen, ei monimuotoisuus, on lisäämässä suosiotaan.”vuosiraportin tunnetuin yksittäinen osio on inhimillisen kehityksen indeksi (HDI).HDI:n avulla selvitetään eri maiden elämänlaatua yhdistelemällä eri mittareita. Näitä ovat elinajanodote, koulutustaso ja kansantuote.Inhimillisen kehityksen indeksissä ei ole tapahtunut järisyttäviä muutoksia edellisvuoteen nähden.Vauraat teollisuusmaat ovat listauksen kärjessä. Ykkösenä on Norja, jaetulla kakkospaikalla Australia ja Sveitsi, jota seuraavat Saksa ja Tanska.Suomi on indeksissä sijaluvulla 23, Belgian ja Itävallan välissä.kutsuu ”matalan inhimillisen kehityksen maiksi” sellaisia maita, joita köyhyys ja muut ongelmat riivaavat erityisen paljon.Näitä maita on nelisenkymmentä. Suurin osa on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Indeksin hännillä ovat Keski-Afrikan tasavalta, Niger ja Tšad.