Jeesuksen hautakammion restaurointi valmistui Jerusalemissa – aukeaa vierailijoille keskiviikkona

Ulkomaat

Jeesuksen hautapaikan restaurointi Pyhän haudan kirkossa Jerusalemin vanhassakaupungissa on saatu päätökseen.



Hautakammio on tarkoitus avata vierailijoille keskiviikkona virallisen avajaisseremonian jälkeen.



Pyhän haudan kirkon sisällä olevan hautakammion restaurointi alkoi viime vuoden toukokuussa. Työn toteutti kreikkalaisista asiantuntijoista koostunut noin 50 hengen restaurointiryhmä.



Restaurointityöt toteutettiin pääosin öisin, jotta vierailijoiden käynnit pyhätössä eivät olisi estyneet.



Pyhän haudan kirkko on yksi kristittyjen pyhimmistä paikoista ja suosittu pyhiinvaelluskohde.



Kirkon uskotaan sijaitsevan paikalla, jossa oli paitsi Jeesuksen hautakammio myös ristiinnaulitsemispaikka.



Korjaustyön arvellaan maksaneen noin 3,3 miljoonaa dollaria eli runsaat kolme miljoonaa euroa.