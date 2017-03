HS:n kirjeenvaihtaja Lontoon iskupaikalla – ”Poliisit työntävät koko ajan ihmisiä kauemmas”

Ulkomaat

Lontoon

Sipilä ei

Sipilä saapui

Lontoon iskut

1) parlamenttitalossa ja Westminsterin sillalla

2) tutkitaan terroritekona

3) eristetty alue laajenee. pic.twitter.com/r7mCGl8cTZhttps://t.co/r7mCGl8cTZ — Annamari Sipilä (@AnnamariSipila) 22. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/AnnamariSipila/status/844578827284205569