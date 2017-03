Kuusi venäläistä sotilasta kuoli hyökkäyksessä Tšetšeniassa

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuusi venäläistä sotilasta on kuollut Tšetšeniassa aikaisin perjantaina aamulla.



Venäjän kansalliskaarti kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että sen tiloihin tehtiin hyökkäys, josta vastasivat ”aseistetut bandiitit”.



Ammuskelussa haavoittui useita Venäjän sotilaita. Myös kuusi hyökkääjää kuoli.



Venäjä on käynyt Tšetšeniassa kaksi sotaa vuosien 1999 ja 2009 välillä. Alunperin kyse oli alueen itsenäistymispyrkimyksistä, mutta myöhemmin itsenäisyysliike on hajaantunut ja alueella vaikuttaa myös radikaaleja islamistiliikkeitä.