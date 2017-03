”Transfobinen” bussi pantiin ajokieltoon Espanjassa, vietiin Clintonien tyttären kiusaksi New Yorkiin – vastustajat rikkoivat tuulilasin YK:n edustalla

Konservatiivisten

Protestors try to shut us down at the United Nations but the #freespeechbushttps://twitter.com/hashtag/freespeechbus?src=hash rolls on! pic.twitter.com/bZLDz0nlT6https://t.co/bZLDz0nlT6

https://twitter.com/NOMupdate/status/844971122298900482