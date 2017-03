Ulkomaat

sammuivat eri puolilla maailmaa jälleen lauantaina kansainvälisen Earth Hour -tapahtuman vuoksi.Ympäristöjärjestö WWF:n luomassa tempauksessa valoja sammutellaan kello 20.30–21.30 paikallista aikaa jo yhdettätoista kertaa. Tempaus on kannanotto ilmaston puolesta, ja sen tarkoituksena on edistää ilmastoystävällistä elämää sekä patistaa päättäjiä toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.Järjestön listauksen mukaan Helsingissä valot sammuivat muun muassa Presidentinlinnasta, Oopperatalosta, Pasilan linkkitornista ja Helsingin päärautatieaseman Lyhdynkantajista. Turussa pimenivät Tähtitorni ja Kotkassa Merikeskus Vellamo. Myös esimerkiksi Jyväskylä, Kuopio ja Pori osallistuvat tempaukseen sammuttamalla valoja rakennuksistaan.Maailman suurin kynttiläillallinen -teeman mukaisesti lukuisat myös ravintolat sammuttavat valonsa.huomion ovat perinteisesti keränneet maailmalla pimenneet merkkikohteet.Valonsa sammuttavat tänä vuonna muiden muassa Sydneyn oopperatalo, Dubain Burj Khalifa, Pariisin Eiffel-torni, Vatikaanin Pietarinkirkko sekä New Yorkin Empire State Building.Uutistoimisto AFP:n mukaan jopa 170 maan tai erillisalueen odotetaan osallistuvan tempaukseen. Earth Hourin suosio on kasvanut vuosi vuodelta.oli modernin historian lämpimin, ja kyseenalainen ennätys on rikottu jo kolmena vuotena peräkkäin.Vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa allekirjoittajamaat sopivat rajoittavansa ilmaston lämpenemisen kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.