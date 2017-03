Puola syyttää muistomerkin häpäisystä: Syytetyt tappoivat lampaan ja kahlitsivat itsensä Auschwitzin portille

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Puolassa on nostettu yhteensä 11 syytettä Auschwitz-Birkenaun entisellä keskitysleirillä sattuneesta poikkeuksellisesta välikohtauksesta. Syyttäjien mukaan syytetyt tappoivat lampaan ja riisuutuivat ilkosilleen museon portilla perjantaina.



Syytetyt ovat 20–27-vuotiaita. Lampaan tappamisen jälkeen syytetyt ripustivat kuuluisan Arbeit macht frei -kirjoituksen päälle lakanan, jossa luki sana rakkaus [love]. Arbeit macht frei tarkoittaa suomeksi ”työ vapauttaa”, ja se on muodostunut yhdeksi toisen maailmansodan aikaisen natsien tuholeirin symboliksi.



Lakanan ripustamisen jälkeen he riisuutuivat ja kahlitsivat itsensä yhteen. Lehtitietojen mukaan syytetyt myös kuvasivat tempauksensa kuvauskopterilla.



Auschwitzin museon vartijat puuttuivat touhuun ja ottivat osalliset kiinni.



Syytettyjen joukossa on kuusi puolalaista, neljä valkovenäläistä ja yksi saksalainen. Heitä syytetään muistomerkin häpäisystä. Lampaan tappanutta miestä syytetään lisäksi eläinsuojelurikoksesta, mistä voi seurata jopa kahden vuoden vankeustuomio.



Syytetyt perustelivat tekoaan poliisille sanomalla, että heidän tarkoituksenaan oli toteuttaa ”performanssi, mielenilmaus maailmanrauhan puolesta”. Lehtitietojen mukaan syytetyt olisivat tutustuneet sosiaalisessa mediassa.