Nainen ei saanut avioeroa Britanniassa – miljonääripariskunnan vaimon on pakko pysyä avioliitossa, vaikka mies valitti vanhasta syrjähypystä ja haukkui vaimoa julkisilla paikoilla Jo kaksi tuomioistuinta on evännyt naisen hakeman avioeron. Britannian vanhanaikainen avioliitto-oikeus on remontin tarpeessa.