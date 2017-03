Unicef: Lapsiavioliitot yleistyvät Jemenissä nälänhädän takia

Ulkomaat

Lapsiavioliitot ovat lisääntyneet vahvasti nälänhädän partaalla olevassa Jemenissä, sanoi YK:n lastenjärjestö Unicef maanantaina.



Perheillä on vaikeuksia ruokkia lapsiaan, ja siksi entistä useammat tytöt naitetaan ennen täysi-ikää.



Aviomiehen perheen toivotaan tarjoavan tytölle parempaa turvaa, Unicef sanoo. Samalla tytön perheen ruokakustannukset pienenevät.



Nyt yli kaksi kolmasosaa jemeniläisistä tytöistä menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta, kun ennen Jemenin kriisin pahenemista noin puolet tytöistä meni Unicefin mukaan naimisiin alaikäisenä.



Myös myötäjäiset ovat köyhille perheille syy tytärten avioitumiseen nuorena. Jemenissä myötäjäiset maksaa sulhasen perhe.



Noin 80 prosenttia jemeniläisperheistä on velkaantunut tai lainaa rahaa ruokkiakseen lapsiaan.



Jemenissä ei ole alaikärajaa naimisiinmenolle. Lapsiavioliittoja vastustavien järjestöjen mukaan osa tytöistä menee naimisiin 8- tai 9-vuotiaana.



Osa heistä kuolee nuorena raiskauksen tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin tultuaan raskaaksi ennen kuin heidän vartalonsa on kehittynyt tarpeeksi.



Jemen on Lähi-idän köyhimpiä maita. Se tarvitsi ruoka-apua jo ennen kuin suistui sisällissotaan vuonna 2015. Konflikti on pahentanut ruokapulaa, ja monin paikoin maassa nähdään nälkää.



Unicefin mukaan lähes neljä viidestä jemeniläisestä lapsesta tarvitsee humanitääristä apua. Järjestön mukaan joka kymmenes minuutti ainakin yksi lapsi kuolee hoidettavissa oleviin ongelmiin kuten aliravitsemukseen, ripuliin tai hengitystietulehduksiin.



YK:n väestörahasto UNFPA sanoi maanantaina, että konflikti on lisännyt Jemenissä myös naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa.



Esimerkiksi pakolaisiksi joutuminen on tehnyt naisista alttiimpia kohtaamaan väkivallan uhkaa.



YK:n väestörahaston keräämien tietojen mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt 63 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana.