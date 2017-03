Kongossa siepattu ruotsalainen YK:n työntekijä on löydetty kuolleena

Ulkomaat

Ruotsalainen

Catalánin

YK:n

Statement on death of two members of Group of Experts on DR Congo https://t.co/G3ztGKjfKAhttps://t.co/G3ztGKjfKA — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 28. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/UN_Spokesperson/status/846863295348912129

Uutistoimisto