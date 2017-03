”Minulla ei tule olemaan aikaa pelata golfia” – Trump haukkui Obaman harrastuksen ja on sen jälkeen golfannut presidenttinä joka viides päivä

Ulkomaat

Presidentiksi

Yhdysvaltalaismediassa

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. lokakuuta 2014 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/521813597799067648

Nyt

Ennen