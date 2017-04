Miljoonien turistien kato näivertää Turkkia – ulkoministeriö opastaa matkustajia noudattamaan ”erityistä varovaisuutta”

Ulkomaat

Turkin

http://www.independent.co.uk/travel/europe/fethiye-turkey-holidays-dalaman-travel-turkish-riviera-a7651846.html

Tuoreimpien

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-tourism-expected-to-improve-in-2017-after-tough-year-minister-avci.aspx?pageID=238&nID=111463&NewsCatID=349

Maan

Turistien kato