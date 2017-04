Trump lähti hajottamaan ilmastopolitiikkaa, nyt myös Putinin puheissa on samoja kaikuja – suurin saastuttaja Kiina on päätynyt lämpenemistaistelun eturiviin Komissaari Miguel Árias Cañeten mukaan EU:n ja Kiinan rooli on ilmastonmuutoksen torjumisessa on nyt ”tärkeämpi kuin koskaan”.