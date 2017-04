20 ihmistä tapettiin pyhätössä Pakistanissa

Ulkomaat

Kaksikymmentä ihmistä hakattiin ja puukotettiin kuoliaaksi varhain sunnuntaina suufipyhätössä Pakistanissa.



Poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä pyhätön ylläpitäjän sekä kaksi muuta ihmistä. Veriteko tapahtui Sargodhan kaupungin lähellä Punjabin maakunnassa Pohjois-Pakistanissa.



Uhreille annettiin ilmeisesti huumaavaa ainetta ennen kuin heidät tapettiin. Osa uhreista löydettiin alastomina.



Iskun motiivi on epäselvä, mutta viranomaisten mukaan pääepäilty on kärsinyt mielenterveysongelmista. Hänen kerrotaan aiemmin yrittäneen ”parantaa” pyhätössä kävijöitä väkivallalla.



Poliisipäällikön mukaan 50-vuotias ylläpitäjä on tunnustanut murhanneensa ihmiset siksi, että hän pelkäsi näiden tulleen tappamaan hänet.



Toisen paikallisviranomaisen mukaan pääepäilty oli sanonut poliisille, että paikalle haudattu pyhimys oli myrkytetty, ja hän pelkäsi uhrien saattavan tappaa myös hänet.



Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, jolla on Pakistanissa edelleen paljon seuraajia. Sargodhan lähellä sijaitseva temppeli on viranomaisten mukaan rakennettu pari vuotta sitten, eikä sitä ole rekisteröity virallisesti.