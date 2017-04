Vasemmiston valta jatkumassa Ecuadorissa – helpottunut Julian Assange piikitteli opposition ehdokasta, joka syyttää tappiostaan vaalivilppiä

Ulkomaat

Vasemmiston

Tietovuotosivusto

I cordially invite Lasso to leave Ecuador within 30 days (with or without his tax haven millions) https://t.co/8tORJgltQlhttps://t.co/8tORJgltQl #AssangeSILassoNOhttps://twitter.com/hashtag/AssangeSILassoNO?src=hash pic.twitter.com/Pbf5Bf3UrLhttps://t.co/Pbf5Bf3UrL — Julian Assange (@JulianAssange) April 3, 2017 https://twitter.com/JulianAssange/status/848710934470307841

Morenon