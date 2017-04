Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Moskova



Pietarin metroräjähdykset näyttävät terrori-iskuilta, joita ilman Venäjä on selvinnyt jo pitkään mutta joita niin kansalaiset kuin viranomaisetkin ovat odottaneet koko ajan.



Edellisistä terrori-iskuista Venäjällä ehti kulua jo yli kolme vuotta. Tuolloin 34 ihmistä kuoli itsemurhapommittajien iskettyä peräkkäisinä päivinä Volgogradin rautatieasemalle ja johdinautoon keskustassa.



Ainakin 40 kuolonuhria vaatineista metroiskuista Moskovassa on kulunut jo seitsemän vuotta. Tämän jälkeen terroristit iskivät tammikuussa 2011 Domodedovon lentokentälle Moskovassa, ja ainakin 35 ihmistä kuoli.



Vuosien tauko terrori-iskuissa Venäjällä ei tarkoita, että terroristit olisivat jättäneet venäläisiä tai pietarilaisia rauhaan, päinvastoin.



Venäläisen Kogalymavia-yhtiön operoima turistilento räjäytettiin Siinain yläpuolella lokakuussa 2015, kun se oli tuomassa täyttä lastia turisteja kotiin Egyptin Sharm-el-Sheikistä Pietarin Pulkovon lentokentälle. Yhteensä 219 ihmistä sai surmansa, ja koko Pietari oli järkytyksen vallassa.



Terroripidätyksiä on tehty sittemmin tämän tästä. Viime elokuussa erikoisjoukot piirittävät kerrostaloasunnon Pietarin keskustan lounaispuolella, koska asunnossa majaili poliisin mukaan iskua valmistellut terroristiryhmä. Piiritys päättyi hyökkäykseen ja kaikkien viiden epäillyn ampumiseen.



Kaikissa tapauksissa epäillyt tekijät ovat olleet islamistiterroristeja, useimmiten Kaukasian alueelta. Siinain lentokoneräjähdys oli ilmeisesti Lähi-idän terroristien työtä ja kosto Venäjän liittymisestä mukaan Syyrian sotaan.



Tšetšenian tasavallan kova kurikampanja on ajanut sikäläisiä nuoria miehiä ulkomaille joko terroristien tai venäläisjoukkojen riveihin. Terrori-iskuihin Venäjällä ovat osallistuneet entistä useammin muista Kaukasian tasavalloista kotoisin olevat tekijät. Pietarin piirityksessä kuolleiden uskotaan kuuluneen Kabardino-Balkariasta kotoisin olevaan terroristiryhmään.



Joissakin tapaukissa iskujen tekijöiksi on epäilty islamiin kääntyneitä ja radikalisoituneita etnisiä venäläisiä.