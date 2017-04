Järjestö: Syyriassa ainakin 18 kuollut ilma-iskussa – epäillään kaasuiskuksi

Ulkomaat

Kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rightsin (SOHR) mukaan ainakin 18 siviiliä on kuollut Idlibin kaupunkiin tehdyissä ilma-iskuissa Syyriassa.



Lisäksi kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Kuolleista kaksi oli lapsia.



SOHR:n sairaalalähteisiin perustuvien tietojen mukaan iskussa olisi käytetty myrkyllistä kaasua. Uhrit kuolivat tukehtumalla sekä kaasusta aiheutuneisiin vammoihin. SOHR ei kyennyt kuitenkaan vahvistamaan, mistä kaasusta mahdollisesti oli kyse.



Järjestö kertoi, että Syyrian hallinnon koneet tai venäläiset pommittivat aamulla kapinallisten hallitsemaa Khan Sheikhounin kylää Idlibissä. Syyria on aiemmin kiistänyt useaan otteeseen käyttäneensä sodassa kemiallisia aseita.