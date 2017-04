Venäjän hätätilaministeriö: Pietarin räjähdyksessä loukkaantuneissa ei suomalaisia

Ulkomaat

Pietarin metron räjähdyksessä perjantaina ei ilmeisesti loukkaantunut suomalaisia. Venäjän hätätilaministeriö vahvisti tiistaiaamuna Suomen pääkonsulaatille, että tiedossa olevien 51 loukkaantuneen joukossa ei ole Suomen kansalaisia.



Kuolleita on hätätilaministeriön mukaan 14, ja määrä saattaa vielä kasvaa. Kuolleista ei ollut tiistaiaamuna julkaistu nimilistaa.



On yhä mahdollista, että heidän joukossaan on suomalaisia, mutta sitä voi pitää epätodennäköisenä, koska kukaan ei ole ollut yhteydessä Suomen pääkonsulaattiin epätietoisena Pietarissa asuvan tai oleskelevan omaisensa tai sukulaisensa kohtalosta.