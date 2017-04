Ulkomaat

Yhdysvaltain

Obama

Tuhoa

Parasta olisi, jos Trump ja Putin istuisivat yhteiseen neuvottelupöytään.

Trumpin

Oikaisu kello 11.25: Syyrian joukkojen epäillään käyttäneen kaasua viime tiistaina Idlibin alueella sijaitevassa Khan Sheikhunissa. Varmoja todisteita joukkojen syyllisyydestä ei kuitenkaan ole.