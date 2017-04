Tukholman iskun tapahtumapaikka on vilkas kävelykatu aivan kaupungin keskustassa

Ulkomaat

Kuorma-auto ajoi perjantaina väkijoukkoon keskellä vilkkainta Tukholmaa.



Tapahtumapaikka on monille suomalaisillekin tuttu Åhlensin tavaratalo aivan kaupungin ydinkeskustassa Drottningsgatanilla Sergelin torin laidalla.



Alue on vilkas. Ruotsin valtiopäivätalolta Vasastadeniin johtava Drottninsgatan on yksi Tukholman pääkaduista. Tapahtumapaikka on suositun kävely- ja ostoskadun alkupäässä. Kävelykatu on myös turistien suosiossa.



Vuonna 2010 Drottninsgatanin ja Olof Palmen kadun risteyksessä räjähti pommi muutaman korttelin päässä Åhlensista.



Sergelintori puolestaan on Tukholman keskeisin aukio. Moni kulkee sen kautta Tukholman metron keskeisimmälle asemalle T-Centralenille.



Åhlensin tavaratalo eli Åhlens City on Ruotsin suurin tavaratalo.