Suuri tulipalo tuhosi siirtolaisleirin Pohjois-Ranskassa, jäljelle jäi vain ”kasa tuhkaa”

Ulkomaat

Suuri

Useimmat

Tulipalo

tulipalo tuhosi siirtolaisten asuttaman leirin Pohjois-Ranskassa Dunkerquen satamakaupungissa myöhään maanantaina.Palo sai alkunsa afgaanien ja kurdien tappelun yhteydessä. Leiristä jäi paikallisjohdon mukaan jäljelle vain ”kasa tuhkaa”.Palokunnan mukaan tulipalossa loukkaantui ainakin 10 ihmistä. Grande-Synthen leirin pienissä majoissa on asunut noin 1 500 ihmistä, heistä useimmat Irakin kurdeja.leirin noin 300 majasta tuhoutuivat. Paloa ei oltu saatu kokonaan hallintaan vielä aamuyöllä kello kahden aikaan.Siirtolaiset evakuoitiin ja majoitettiin hätämajoitukseen, paikallisviranomaiset sanoivat.Grande-Synthen leirin asukasmäärä on kasvanut sen jälkeen kun ”Viidakkona” tunnettu siirtolaisleiri noin 40 kilometrin päässä Calais´ssa suljettiin.oli ilmeisesti sytytetty tahallaan useasti kohdasta. Sen epäillään liittyvän siirtolaisten keskinäiseen tappeluun, joka jatkui myös yöllä. Leirillä on ollut levottomuuksia aiemminkin.Monien mukaan myös erimielisyydet leirillä ovat lisääntyneet sen jälkeen.Pohjois-Ranskan rannikko on pitkään vetänyt puoleensa siirtolaisia, jotka pyrkivät kohti Britanniaa.