Malli ja vaateyrittäjä Ivanka Trump kotiutui Valkoiseen taloon – Kuinka lujaa tytär kuiskuttaa isänsä korvaan?

Kuka?

Ivanka Trump



Syntynyt 30. lokakuuta 1981 New Yorkissa.



Yhdysvaltain presidentin eli isänsä Donald Trumpin erityisneuvonantaja.



Donald ja Ivana Trumpin kolmesta lapsesta keskimmäinen ja siten toiseksi vanhin viidestä lapsesta, jotka hänen isällään on kolmesta eri liitosta.



Valmistunut arvostetulta Pennsylvanian yliopiston kauppatieteiden linjalta.



Luopui asemastaan Trump Organization -perheyhtiön varatoimitusjohtajana ottaakseen roolin presidentinhallinnosta.



Oma yritys myy Ivanka Trump -nimisiä vaate-, laukku-, kenkä- ja korumallistoja.



Työskennellyt myös muun muassa mallina ja isänsä vetämän tosi-tv-ohjelma Diilin tuomarina.



Naimisissa kiinteistösijoittajan ja presidentin vanhemman neuvonantajan Jared Kushnerin kanssa. Parilla on kolme lasta.



Kääntyi juutalaiseksi, jotta Kushnerin perhe hyväksyisi parin avioliiton vuonna 2009.