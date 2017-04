EU:n uudet rajatarkastukset aiheuttivat kaaoksen Slovenian ja Kroatian rajalla – Schengenin ulkorajoilla syynätään nyt myös EU-kansalaisia

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

EU-maiden aloittamat entistä tiukemmat rajatarkastukset ovat aiheuttaneet liikennekaaoksen Slovenian ja Kroatian rajalla Balkanilla.



Pääsiäislomille pyrkivät matkustajat ovat joutuneet odottamaan tuntikausia kilometrien mittaisissa jonoissa rajanylityspaikoilla. Slovenian tietotoimiston STA:n mukaan suurimmalla rajanylityspaikalla Obrežjessa autojono oli venynyt perjantaina kymmenen kilometrin mittaiseksi.



Uutistoimisto AFP:n mukaan raivostuneet matkustajat ovat joutuneet odottamaan jopa viisi tuntia päästäkseen rajan yli Kroatiaan.



EU-maat aloittivat uudet tiukemmat rajatarkastukset vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen ulkorajoilla viikko sitten.



Tarkastusten tavoitteena on estää terroristien liikkumista ja esimerkiksi Syyriasta ja Irakista palaavien äärijärjestö Isisin taistelijoiden livahtamista Eurooppaan viranomaisten huomaamatta.



Euroopan maista on matkustanut tuhansia ihmisiä taistelemaan Syyriaan ja Irakiin. Suuri osa heistä on maahanmuuttajataustaisia nuoria miehiä, joilla on EU:n kansalaisuus.



Palaajat ovat Euroopassa suuri turvallisuusriski.



Käytännössä uudet tarkastukset tarkoittavat sitä, että myös EU-kansalaiset joutuvat Schengenin ulkorajoilla järjestelmälliseen syyniin.



Kaikkien matkustajien tiedot tarkistetaan ristiin erilaisten tietokantojen kanssa sekä lähtiessä että saapuessa Schengen-alueelle. Tietoja haetaan esimerkiksi Interpolin tietokannasta.



Aiemmin ainoastaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarkastettiin järjestelmällisesti tietokantoja vastaan, ja heidätkin vain saapuessa Schengen-alueelle.



Uudet tarkastukset on otettu käyttöön paitsi maarajoilla myös lentokentillä ja satamissa.



Kroatian ja Slovenian rajalla tarkastukset piti ottaa käyttöön, koska Kroatia ei kuulu Schengen-alueeseen.



Tarkastukset ovat aiheuttaneet merkittäviä viivytyksiä myös esimerkiksi Kreikan ja Espanjan lentokentillä. Kreikassa ongelmia aiheuttivat Kathimerini-lehden mukaan kreikkalaisten vanhanmalliset henkilökortit. Kortteja ei pysty lukemaan sähköisesti, joten rajaviranomaiset joutuivat syöttämään matkustajien henkilötiedot järjestelmään käsin tarkastakseen ne vaadituista tietokannoista.



Kreikka päättikin lakkauttaa järjestelmälliset EU-kansalaisten tarkastukset kuudeksi kuukaudeksi. Tällainen siirtymäaika on sallittu uusissa säännöissä.