Iranin tulvien uhriluku kasvaa – ainakin 25 on kuollut ja useita yhä kateissa

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ainakin 25 ihmistä on kuollut tulvissa Itä-Azerbaidžanin provinssissa Iranissa. Lisäksi kadonneiksi on julistettu 16 ihmistä, joten kuolleiden määrä saattaa vielä nousta selvästi.



Iranin valtiollisessa televisiossa on näytetty, kuinka tulvat ovat vieneet mukanaan autoja ja täyttäneet asuntoja vedellä.



Tulvat aiheuttanut rankkasade alkoi perjantaina Itä-Azerbaidžanin provinssissa maan luoteisosissa. Saderintama vyöryi myös naapurialueille.



”25 ihmistä on saanut surmansa tulvissa neljässä provinssissa”, Iranin pelastuslaitoksen ylijohtaja Esmail Najar kertoi paikalliselle Isna-uutistoimistolle.