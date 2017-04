35 tunnin työviikkoa vääntävä ranskalainen on Euroopan kummajainen – ”Ranskalaiset ovat hemmoteltuja”, sanoo pariisilainen kirjakauppias Ranska on ainoa Euroopan maa, jossa viikoittainen työaika on rajattu 35 tuntiin. Työajasta on tullut kuuma presidentinvaaliteema. Museovahtimestari Maria Mino ottaa mieluusti lisätunnit vastaan.