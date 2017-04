Pitäisikö Facebookin seuloa sisältöään tarkemmin? – Murhavideon julkaisu ja leviäminen palvelun sivulla synnytti arvosteluryöpyn

Ulkomaat

Yhdysvalloissa

Please please please stop retweeting that video and report anyone who has posted it! That is my grandfather show some respect #Clevelandhttps://twitter.com/hashtag/Cleveland?src=hash — Ryan A. Godwin (@god_winr) 16. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/god_winr/status/853725859362082816

Facebookin kyky

Kyseessä ei

Viranomaisten