Tuuli voimistuu – Perämerellä voidaan päästä jopa myrskylukemiin

Torstaina Suomen yli itään liikkuu sadealue.



Pääkaupunkiseudulla lounaistuuli voimistuu, sää pilvistyy ja iltaa kohti sataa vettä tai räntää.



Lämpötila kohoaa noin viiteen asteeseen.



Tuuli yltyy puuskissa jopa kovaksi ja maan eteläosan yli itään liikkuu illan kuluessa sadealue.



Sade tulee lännessä pääosin vetenä, idässä tulee räntää.



Pohjanmaalle sekä maan pohjoisosaan saapuu lännestä vesi-, räntä- ja lumisateita, iltaa kohti sateet liikkuvat itään.



Illalla sää muuttuu selkeämmäksi Pohjanmaan rannikolla ja Länsi-Lapissa.



Tuuli voimistuu maan pohjoisosaa myöten, Perämerellä tuuli voi yltyä myrskylukemiin.



Torstaina sadealue liikkuu maan yli itään.



Perjantaina Suomen yllä on matalapaine ja sää on epävakaista.



Perjantaina hajanaisia sateita tai sadekuuroja voi tulla lähes koko maassa. Aurinko kuitenkin näyttäytyy maan länsiosasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella.



Päivälämpötila on maan länsiosassa viiden ja kymmenen tietämissä, pohjoisessa kahden ja seitsemän asteen välillä. Pohjois-Lapissa on edelleen kylmempää.



Fennoskandiaan syvenee matalapaine, samalla tuulet voimistuvat.



Korkeapaineen selänne ulottuu Brittein saarilta Baltian yli koilliseen.



Matalapaine tuo Kaakkois-Eurooppaan paikoin lumisateita.



Lounais-Euroopassa on lämpimintä, Portugalissa lämpötila kohoaa paikoin hellelukemiin.