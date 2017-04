Poliisi kuoli, vaikutus vaaleihin epäselvä – Tämä tiedetään Pariisin iskusta

Ulkomaat

Mitä Pariisin iskussa tapahtui?

Mies

Kuka on iskun takana?

Islamistinen

Oliko kyse terrorismista?

Ranskan

Miten iskuun on reagoitu?

Osanottoja

Onko iskulla vaikutusta Ranskan sunnuntaisiin presidentinvaaleihin?

Presidenttiehdokkaat,

Onko Ranskaa vastaan isketty aiemminkin?

Vuodesta