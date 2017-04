Kanadassa pidätetty yli sata miestä, jotka yrittivät ostaa seksiä lapsilta

Ulkomaat

Kanadassa Toronton poliisi kertoo pidättäneensä neljän vuoden aikana yhteensä 104 miestä, joiden epäillään yrittäneen ostaa seksiä alaikäisiltä internetissä.



Poliisi käynnisti tehostetut tutkimuksensa vuonna 2013, jolloin kävi ilmi, että Torontossa Yorkin kaupunginosassa pidätetyistä prostituoiduista kolmannes oli alle 18-vuotiaita.



Tutkijat alkoivat julkaista verkossa ilmoituksia, joissa he esittelivät itsensä nuoriksi tytöiksi. Kiinnostuneille asiakkaille he täsmensivät, että ikä olisi 13–16 vuotta.



Useimmat miehet lopettivat kaupanteon tähän. Yhteensä 104 miestä yritti kuitenkin järjestää tapaamisen, minkä jälkeen heidät pidätettiin.



Pidätyksistä 10 tehtiin vuonna 2014, 22 vuonna 2015, 53 vuonna 2016 ja 19 kuluvan vuoden aikana.



Ajan saatossa 35 miestä on myöntänyt syyllisyytensä. Heidät on tuomittu 3–7 kuukauden mittaisiin vankeusrangaistuksiin. Lopuissa tapauksista oikeuskäsittely on vielä kesken.



Poliisin mukaan lapsiprostituution kitkeminen kaupungissa on vaikeaa. Osa prostituutioon pakotetuista tytöistä elää pelossa, eivätkä kaikki suostu paljastamaan lapsiprostituution taustalla olevia rinkejä.



Yhteensä 85 epäillystä lapsiprostituoidusta 49 suostui ilmiantamaan parittajansa. Osalla tytöistä oli myös näkyviä jälkiä pahoinpitelystä.