Damaskoksen lentokentän lähellä kova räjähdys – iskusta syytetään Israelia

Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lentokentän lähellä on tapahtunut voimakas räjähdys, raportoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Al-Jazeera.



Räjähdys tapahtui lähellä Damaskoksen päälentokenttää ja armeijan tukikohtaa varhain torstaina. Sitä seurasi tulipalo.



Uutistoimisto Reuters kertoo tiedustelulähteeseen perustuen, että räjähdyksen syynä on Israelin tekemä isku. Sen kohteena oli Hizbollah-liikkeen asevarasto Damaskoksen lentokentällä.



Hizbollah on libanonilainen shiiajärjestö, joka sotii Syyriassa hallituksen tukena. Myös Hizbollahin ja Syyrian tärkeä liittolainen Iran käyttää räjähdyksen kohteena ollutta Damaskoksen lentokenttää.