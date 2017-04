Uusi lentotukialus, häivehävittäjiä ja salaisia sukellusveneitä – Kiinasta on tulossa sotavoimien suurvalta

Ensimmäisen

Diplomacy Visit from The CNS Chang Cheng and CNS Chang Xing Dao of the People’s Liberation Army Navy (PLA-N).#DefenceDiplomacyhttps://twitter.com/hashtag/DefenceDiplomacy?src=hash @1MinDefhttps://twitter.com/1MinDef pic.twitter.com/Bxzx16n9Shhttps://t.co/Bxzx16n9Sh

https://twitter.com/tldm_rasmi/status/816812205094019072