Venäläinen sotalaiva törmäsi toiseen alukseen ja upposi Mustallamerellä

Venäläinen sotalaiva on törmännyt toiseen alukseen Mustallamerellä Istanbulin lähistöllä ja uponnut, kertoo uutistoimisto Reuters.



Toinen alus oli Turkin viranomaisten mukaan Togon lipun alla purjehtiva kuljetusalus. Uutiskanava NTV:n mukaan aluksen kyydissä oli karjaa, mutta Turkin viranomaiset eivät tuoreeltaan halunneet kertoa aluksesta yksityiskohtia eikä sitä, miten miehistölle on käynyt.



Reutersin mukaan onnettomuus johtui sumusta ja huonosta näkyvyydestä.



Myös venäläiset viranomaiset ovat vahvistaneet, että maan laivaston alus on vaurioitunut Turkin edustalla.



GAC-varustamon mukaan kyseessä ovat Liman-niminen venäläinen tiedustelulaiva ja alus nimeltä Youzarsif H.



Turkin viranomaiset kertoivat, että venäläisaluksesta on pelastettu sen koko 78 hengen miehistö.